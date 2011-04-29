Сегодня ожидается продолжение коррекции основных валют против доллара - эксперт

В пятницу ожидается продолжение коррекции, начавшейся в четверг, основных валют против доллара США.

Пара фунт/доллар, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, направится к уровню 1,6600. Евро/доллар попытается преодолеть отметку 1,4800 и в случае успеха направится к 1,4730. Доллар/франк будет торговаться в области 0,8700-0,8760. Доллар/иена постарается выбраться к уровню выше 82,00.

Как отмечают аналитики, из европейских новостей, которые намечены на пятницу и будут представлять интерес для инвесторов, стоит выделить данные по изменению объёма оборота розничной торговли Германии, индикатор потребительской уверенности еврозоны, а также данные по безработице. В Канаде запланирован выход данных по ВВП. В США будут опубликованы основной индекс личных потребительских расходов, индекс деловой активности Chicago PMI, индикатор уверенности от ун-та Мичигана.