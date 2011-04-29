Кредиты рефинансирования будут пользоваться спросом у юрлиц в 2011 - банкир

Компании малого и среднего бизнеса в 2011 году будут предъявлять повышенный спрос на кредиты рефинансирования для погашения предыдущих займов, прогнозирует председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«В этом году есть все предпосылки говорить о том, что малый и средний бизнес будет активно интересоваться перекредитованием в банках. В нашем банке большинство обращений от клиентов этого сегмента за этот год связаны как раз с рефинансированием», - отметил банкир в комментарии УНИАН. Перекредитование, добавляет он, становится более актуальным для заемщиков в контексте общей тенденции снижения процентных ставок и продления срока кредита. Это позволяет заемщику снизить свои расходы на обслуживание ранее полученного кредита в краткосрочной перспективе.

Способствовать разворачиванию процессов рефинансирования бизнеcа, добавляет В.БАЙРАКА, будет и активность самих банков, которые сейчас охотно вступают в борьбу за качественных заемщиков. Поскольку в результате обострения конкуренции финучреждения зачастую снижают или отказываются от комиссий при открытии нового кредита, что дополнительно стимулирует спрос со стороны МСБ.

Справка УНИАН.ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 32 отделения в 8 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.