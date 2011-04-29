Украина рассчитывает на двойной транш кредита МВФ по итогам І полугодия - Арбузов

Украина рассчитывает получить двойной транш кредита Международного валютного фонда по итогам первого полугодия.

Об этом в интервью газете "Экономические известия" (№ 74 от 20 апреля) заявил глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

Он отметил, что если бы принципиальные вопросы - пенсионная реформа и повышение тарифов на газ - были решены, Украина бы уже получила кредит.

«Пока же решение следующее: мы рассчитываем получить двойной транш - около 3 миллиардов долларов - по итогам первого полугодия. Такой срок был определен в результате переговоров между делегацией правительства Украины и представителями МВФ для решения ряда вопросов: пенсионной реформы, повышения тарифов и уменьшения сальдо по возмещению НДС, квотирования зерновых и т. п.", - сказал он.

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что Нацбанк со своей стороны выполнил более 100% условий, оговоренных в меморандуме с МВФ, а «у правительства остались вопросы, по сути своей сложные, но в течение 2-3 месяцев, я надеюсь, требования МВФ будут выполнены».