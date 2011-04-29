Межбанк: открытие торгов: 7,9670/7,9740 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9670/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2898/0,2903, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,8205/11,8325. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,4837/1,4839 (четверг — 1,4842/1,4844).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,9600/7,9700.