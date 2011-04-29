Председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ считает вполне реальным сегодняшний курс гривни к доллару.

Об этом он заявил в интервью «Экономическим известиям» (№ 74 от 29 апреля).

«Официальный курс, фактически, сравнялся с рыночным. Поэтому я берусь утверждать, что это - реальный курс национальной валюты, который определяется положительным платежным балансом, притоком иностранных инвестиций, определенным оживлением в экспортной сфере», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, НБУ со своей стороны делает все, чтобы открыть ворота для прямых иностранных инвестиций. «Безусловно, мы не можем утверждать, что текущие курсовые значения - ориентир на год. Но то, что существующий курсовой ориентир в текущем квартале объективен - это точно», - сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что если проанализировать объем резервов, которые были задействованы НБУ для участия в валютных сессиях на межбанке, то это очень незначительные объемы. «Это свидетельствует о том, что курс гривни сейчас не удерживается Нацбанком, а определяется рынком. Поэтому НБУ только сглаживает ситуационные колебания», - сказал С.АРБУЗОВ.

Как сказал С.АРБУЗОВ, растущий спрос на валюту вне банков имеет совсем другую природу - это оживление теневого сектора экономики, который переходит в расчетах, прежде всего по импортным товарам, на валюту.

«Нацбанк со своей стороны уделяет этому вопросу внимание как орган валютного контроля, и не более. Ведь запрещая что-то, решить проблему нельзя. А вот правительству, возможно, следует обратить внимание на этот процесс с точки зрения экономики и регулирования деятельности бизнеса, и создать условия для того, чтобы эти деньги вернулись в банковский оборот», - сказал он.