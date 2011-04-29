В Украине средняя зарплата выросла на 193 грн. – до 2531 грн.

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в марте 2011 года вырос на 193 грн. – до 2531 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Самый высокий уровень средней заработной платы по итогам марта зафиксирован в Киеве (3894 грн.), Донецкой (2966 грн.), Днепропетровской (2767 грн.) и Киевской (2712 грн.) областях, самый низкий – в Тернопольской (1735 грн.), Черновицкой (1823 грн.) и Херсонской (1848 грн.) областях.