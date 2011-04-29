Задолженность банков перед НБУ по стабилизационным кредитам составляет около 68 млрд. грн.

С начала текущего года объем задолженности банков перед НБУ по стабилизационным кредитам сократился на 4 млрд. грн. и на сегодняшний день составляет около 68 млрд. грн.

Об этом в интервью «Экономическим известиям» (№ 74 от 29 апреля) заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

По его словам, в этом году особого напряжения с возвратом средств НБУ не ощущает.

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что все банки, которые в текущем году должны были произвести расчеты с НБУ, это сделали.

Он высказал мнение, что сложными с точки зрения объемов погашения этих кредитов будут следующие три года, поскольку именно на этот период приходится наибольший объем возврата банками средств регулятору. «Те банки, которые не смогут вернуть кредиты, должны будут пойти по пути укрупнения через слияние и поглощение более крупными и финансово стабильными кредитными учреждениями. Этот процесс уже начался», - сказал он.

С.АРБУЗОВ отметил, что НБУ выставляет достаточно жесткие условия возврата денег, так как это также является одним из требований МВФ. По его словам, к сожалению, многие банки, получавшие стабилизационные кредиты, не смогли правильно рассчитать скорость возврата средств НБУ и теперь просят пролонгации.

«При этом следует учитывать, что основным источником возвращения кредитов НБУ являются средства, поступающие в банк от погашения выданных им кредитов, а в момент начала кризиса (именно тогда выдавались стабилизационные кредиты) вряд ли кто-то мог точно определить период восстановления платежеспособности заемщиков. Однако в рамках действующего регулирования Нацбанк сегодня имеет возможность пролонгировать выданные банкам стабилизационные кредиты на срок не более трех месяцев и только под высоколиквидное обеспечение», - сказал С.АРБУЗОВ.