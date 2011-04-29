НБУ готовит комплексную программу возобновления кредитования

Национальный банк Украины готовит комплексную программу возобновления кредитования.

Об этом в интервью «Экономическим известиям» (№ 74 от 29 апреля) сообщил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ.

«Сейчас Нацбанк готовит комплексную программу возобновления кредитования. Прежде всего мы заинтересованы в принятии закона о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг. Без этого закона банки не смогут добиться возврата проблемных кредитов, а соответственно, и начать выдачу новых займов», - сказал он.

С.АРБУЗОВ отметил, что процессу прохождения этого закона в Верховной Раде Нацбанк сейчас уделяет самое пристальное внимание. «К сожалению, у депутатского корпуса до сих пор нет четкого понимания, что от кредитора до потребителя один шаг - и наша задача законодателей в этом убедить», - подчеркнул глава Нацбанка.

С.АРБУЗОВ также сообщил, что Нацбанк активно участвует в работе над новым законом о валютном регулировании, после принятия которого банки смогут вернуться к выдаче валютных займов.

Он напомнил, что в конце минувшего года НБУ дал разъяснение о методике списания безнадежной задолженности по кредитам за счет сформированных резервов. По словам С.АРБУЗОВА, действие этого механизма истекло 1 апреля, и за это время списано более 10 млрд. грн. кредитов.