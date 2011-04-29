ГНСУ в I кв. увеличила возмещение НДС в 2,3 раза – до 9 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в первом квартале 2011 года возместила налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму почти 9 млрд. грн., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГНСУ, об этом сообщил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

По его словам, в полтора раза выросло количество плательщиков, которые получили право на автоматическое возмещение НДС. По результатам анализа налоговых деклараций за февраль 2011 года автоматическое возмещение НДС предоставлено 37 плательщикам из 19 регионов Украины на общую сумму 672,8 млн. грн. В подавляющем большинстве это представители малого и среднего бизнеса – 23 предприятия.

«Стоит говорить не о региональной, а скорее об отраслевой дифференциации плательщиков. На сегодня это в основном представители горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, то есть всех ведущих экспортных отраслей украинской экономики», – отметил А.КЛИМЕНКО.

В ГНСУ прогнозируют рост количества предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС по результатам налоговой отчетности за март.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн. В апреле Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 602,3 млн. грн.