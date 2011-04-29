Председателем набсовета «Финростбанка» назначен Бондарев

Председателем наблюдательного совета АО «Финростбанка» назначен Александр БОНДАРЕВ вместо Александра ЖОВТИСА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 22 апреля 2011 года.

«Общим собранием акционеров как высшим органом управления банка было принято решение о досрочном прекращении полномочий Александра ЖОВТИСА как председателя наблюдательного совета. На данный момент А.ЖОВТИС владеет 11,06123% акций АО «Финростбанк». Новым председателем набсовета АО «Финростбанк» избран А.БОНДАРЕВ. За данное решение проголосовало 100% присутствующих на собрании акционеров», – сказано в сообщении.

Также на собрании были рассмотрены и приняты решения в соответствии с повесткой дня, в частности, утверждены годовой отчет правления о результатах работы банка и отчет наблюдательного совета за финансовый 2010 год. Также утверждены отчеты ревизионной комиссии и внешнего аудитора.

Текущий год акционеры и руководство АО «Финростбанк» рассматривают как период интенсивного развития банка, расширения спектра предоставляемых услуг, формирования собственного бренда и дальнейшего активного продвижения на финансовом рынке Украины.

Справка УНИАН. АО «Финростбанк» (www.frb.com.ua) зарегистрирован Национальным банком Украины 29 января 1993 года, свою деятельность осуществляет на основании банковской лицензии № 143 от 16.10.2009 г.

Приоритетными направлениями деятельности банка являются сотрудничество с малым и средним бизнесом, корпоративными клиентами, валютообменные операции, работа на межбанковском рынке, привлечение депозитов юридических и физических лиц.

По итогам 2010 года банк получил прибыль в размере 1,401 млн. грн.