«УкрСиббанк» сократил убыток в 4 раза

«УкрСиббанк» (г. Харьков) в I квартале 2011 года сократил убыток в 4 раза - до 170,598 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 апреля 2011 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 1,4% и на 1 апреля 2011 года ставили 46,868 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4,6% - до 36,934 млрд. грн., обязательства увеличились на 1,8% - до 42,002 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 7,512 млрд. грн., собственный капитал сократился на 1,9% - до 4,866 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций "УкрСиббанка".