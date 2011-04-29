Торги по доллару на межбанке закрылись котировками 7,9640-7,9720 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9740, к 12:00 цены снизились до 7,9635/7,9675. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись к 7,9640/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2898/0,2903, к 12:00 цены выросли до 0,2912/0,2915. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,3000 (-0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4805/1,4875. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,8205/11,8325, к 12:00 цены ушли вверх 11,8270/11,8385. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,8285/11,8460.