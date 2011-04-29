Спрос усилился после заявления Бена Бернанке - эксперт

Спрос на золото усилился после неожиданного замечания главы Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ о том, что «ФРС не спешит увеличивать учетную ставку» по доллару.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «в результате инвесторы сделали вывод, что доллар США будет сохранять в ближайшее время тенденцию к обесцениванию». Тем самым увеличилась привлекательность золота в качестве наиболее надежного инструмента для сохранения капитала в условиях затяжного обесценивания главной резервной валюты мира.

В.СКИДАН подчеркнул, что мировые цены на золото достигли нового исторического максимума - 1517 долларов за унцию. Только за сутки золото подорожало на 15 долларов. Внутридневной максимум составил рекордные 1527,70 доллара в ходе торгов во время первой пресс-конференции Б.БЕРНАНКЕ. В своем выступлении он сказал, что у ФРС нет определенных сроков для начала ужесточения денежно-кредитной политики США.

По информации эксперта, на конец недели курс поднялся до уровня 1536 долларов за тройскую унцию. Цены на украинском рынке варьировались в пределах 389/394 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.