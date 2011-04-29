Эксперт: банки будут максимально способствовать корпоративному кредитованию

Банки будут максимально способствовать развитию корпоративного сегмента кредитования, предоставляя востребованные продукты и услуги.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, на сегодняшний день кредитование с целью пополнения оборотного капитала в форме кредитных линий и овердрафтов, а также под залог имущественных прав по договору банковского вклада более всего востребовано среди предпринимателей. Банки, в свою очередь, предпочитают предприятия динамично развивающихся отраслей экономики с приемлемым уровнем риска и оценивают долгосрочную жизнеспособность бизнеса клиента и его бизнес-план, включая программу использования заемных средств и выплаты кредита.

Как считает эксперт, в отличие от докризисного периода, когда превалирующим для принятия решения по кредитованию был залог, в настоящее время главными критериями являются финансовая стабильность, перспективность бизнеса и опыт клиента на рынке.