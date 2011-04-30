В еврозоне уровень инфляции незначительно вырос
15:01, 30 апреля 2011Финансы
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Брюссель. По предварительным данным, годовая инфляция в еврозоне в апреле 2011 года (апрель-2011 к апрелю-2010) составила 2,8%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
Согласно сообщению, в марте т.г. годовая инфляция в еврозоне составила 2,7%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,1%.
В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.
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