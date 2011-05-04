Золото теряет в цене, доллар - укрепляется

Цена золота во вторник, 3 мая, к закрытию торгов снизилась на фоне укрепления к мировым валютам курса доллара.

Так, июньский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 1,1% до 1540,4 доллара за тройскую унцию. Это стало самым значительным однодневным снижением стоимости металла с 15 марта. В предыдущие торговые сессии стоимость металла поднималась до рекордно высокой отметки в 1557,4 доллара.

По итогам вторника курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США подрос до 73,13 пункта против 73,05 пункта днем ранее, передает Bloomderg.

Минувший квартал стал десятым подряд, по итогам которого золото выросло в цене, что стало самым продолжительным ралли по меньшей мере с 1975 года. После рекордного роста в 2010 году - на 30%, в январе 2011 года стоимость металла снизилась на 6%, однако уже в марте цены на золото возобновили рекордный рост и достигли 1447 долларов за унцию. В апреле рекордный рост стоимости металла продолжается, цены превысили отметку в 1500 долларов.