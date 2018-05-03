Автоматическое возмещение НДС: только для «своих»?

Налоговый кодекс содержит ряд «конструктивных» новшеств, которые призваны облегчить жизнь украинскому бизнесу. Среди них правительство расхваливает автоматическое возмещение НДС. Данный инструмент действительно может улучшить условия работы, однако, доступен он почему-то избранному кругу предприятий. Некоторые из них «по чистой случайности» входят в крупнейшие бизнес-группы Украины. Они забирают львиную долю автоматически возмещаемого налога на добавленную стоимость. Складывается впечатление, что остальные компании, которые попали в список, призваны разбавить перечень «своих», чтобы те сильно «не бросались в глаза».

Автоматическое возмещение НДС, похоже, превращается в очередную коррупционную схему. Правительству не удается сформировать прозрачный механизм, который бы стимулировал позитивные тренды в экономике. Технологические предприятия зачастую не попадают в список на автоматическое возмещение НДС, хотя полностью соответствуют всем законодательным критериям, зато там оказываются одни из самых технологически отстающих меткомбинатов страны, экспортеры соли, электроэнергии и пр.

Автоматический возврат НДС не является обязательством государства, как почему-то принято считать в Украине. Государство должно возвращать НДС после документальной проверки операций, которые привели к формированию отрицательного значения базы налогообложения, как это делается во всех цивилизованных странах мира. Такой контроль осуществляется с целью предотвращения незаконного возмещения налога, путем чего из бюджета «изымаются» десятки миллиардов гривень налогоплательщиков, что очень распространено в Украине.

В свою очередь, автоматическое возмещение НДС предусматривает фактически полное доверие государства бизнесу, что предприятие действительно занимается производством и экспортом продукции по экономически обоснованным ценам. Это всего лишь поощрение со стороны государства определенной, выгодной ему деятельности бизнеса. Например, расширение экспорта высокотехнологической продукции или честной уплаты налогов.

В Украине данный механизм в идеале, прежде всего, должен стимулировать максимально возможное сближение «черной» и «белой» бухгалтерии, повышение заработной платы и увеличение прибыльности. Для того, чтобы предприятию вернули НДС в более сжатый срок (в течение 26 дней, а не 40) и без выездных проверок, компания должна соответствовать сразу нескольким требованиям: не находиться в процедуре банкротства, не иметь претензий к уплате налогов и документам. Отдельные условия выдвигаются к хозяйственной деятельности: в течение предыдущего года операции с нулевой ставкой по НДС должны составлять не менее половины общего объема поставок, сумма расхождений между налоговым кредитом заявителя и обязательствами контрагентов не должна превышать 10% заявленной к возмещению суммы. Помимо этого, претендент на автоматическое возмещение НДС должен платить своим сотрудникам зарплату в 2,5 раза больше минимальной. И либо иметь в штате не более 20 человек, либо доказать, что стоимость его основных фондов больше, чем заявленная к возмещению сумма, либо платить налог на прибыль больше, чем в среднем по отрасли.

Но на практике в Украине этот механизм работает «не совсем корректно». Данная новация вступила в силу 1 марта. На первом этапе из 1971 субъекта предпринимательской деятельности, которые подали заявки на «автомат», право на него получили только 24 предприятия. 12 из них - крупные налогоплательщики, еще 12 - представители малого и среднего бизнеса. Список «счастливчиков» дает основания полагать, что автоматическое возмещение НДС специально «заточено» под конкретные компании, но чтобы не вызывать негативных информационных всплесков, налоговая служба разбавляет их перечень мелкими предприятиями со всей Украины, которые в силу ограниченности оборотов много НДС не забирают.

В середине апреля Государственная налоговая служба Украины расширила список предприятий, которым возместят НДС в автоматическом режиме, с 24 до 35. А на днях стало известно, что перечень продолжает расти. Как заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, теперь их больше 50.

Примечательно, что «подкорректированный» список не обнародуется. Это обусловлено тем, что туда внесены предприятия, которые непосредственно близки к власти. Ранее отсутствие их «в первых рядах» объяснялось повышенным интересом со стороны общественности к перечню претендентов на «автомат».

Как и прогнозировалось, автоматическое возмещение НДС с потенциально перспективного инструмента стимулирования экономики преобразовывается в коррупционный механизм. И проблема не только в том, что разворовываются государственные деньги, сейчас бизнесу «преподнесен урок», что добиться «автомата» можно либо через связи, либо купить. А это лишает его смысла работать честно, повышать заработную плату и прибыльность.

Налоговой службе стоило бы обнародовать список предприятий, которые получили право на автоматическое возмещение НДС, данные по объему возмещенного налога, а также информацию о том, насколько отобранные компании соответствуют законодательным критериям. Такие действия вернули бы доверие бизнеса к фискальным органам. Но в нынешней ситуации закрытость ГНСУ только подтверждает, что ее интересы и национальные расходятся.

Алексей Левицкий (для УНИАН)