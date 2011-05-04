Правительство США подало иск против Deutsche Bank за «безответственную» ипотеку

Правительство США подало иск против Deutsche Bank AG в связи с «безответственным» отношением к ипотечным кредитам, сообщает Bloomberg.

По данным американских властей, банк и его подразделение в США MortgageIT нарушил законы страны и подал ложные сведения для получения ипотечного страхования от Федеральной жилищной администрации США.

«Хотя Deutsche Bank и MortgageIT получили прибыль от перепродажи государственных застрахованных ипотек, тысячи американских домовладельцев столкнулись с выселением, а правительство заплатило сотни миллионов долларов в виде страховых выплат, еще сотни миллионов могут быть выплачены в ближайшее время», – говорится в жалобые.

В ней также сказано, что банк многие годы занимался «безрассудными формами кредитования».

Представители банка, в свою очередь, заявляют о несогласии с выдвинутыми против них обвинениями.

После сообщений о выдвижении иска акции банка упали более чем на 3%, уточняет Bloomberg.