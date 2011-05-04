Госбюджет Украины за 1 кв. сведен с дефицитом 800 млн.грн.

Государственный бюджет Украины в январе-марте т.г. сведен с дефицитом 799,9 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда Госбюджета составил 2,051 млрд. грн.

Доходы Госбюджета в январе-марте т.г. составили 66,419 млрд. грн. В том числе, поступления в общий фонд составили 56,671 млрд. грн., что составляет 101% плана на январь-март 2011 года.

Налоговые поступления в Госбюджет Украины составили 57,269 млрд. грн., неналоговые поступления – 8,385 млрд. грн.

Расходы Госбюджета за январь-март 2011 года составляли 66,683 млн. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 58,838 млн. грн.

По информации Минфина, из общего фонда за указанный период был предоставлен трансфер Пенсионному фонду Украины в размере 13,7 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в Госбюджет поступило 492,9 млн. грн., в том числе в общий фонд - 117,2 млн. грн., предоставлено кредитов из Госбюджета на сумму 1,029 млрд. грн.

Погашение основной суммы долга Госбюджету в январе-марте т.г. составило 15,257 млрд. грн., заимствования были осуществлены в объеме 23,579 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-марте 2011 года в Государственный бюджет поступило 1,095 млрд. грн.

За январь-март 2011 года Сводный бюджет Украины выполнен с дефицитом в размере 610,3 млн. грн. Его доходы составили 84,425 млрд. грн., расходы – 84,495 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда – 42,883 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит Госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.