До четверга евро продолжит торговаться в диапазоне 1,4750-1,4900 - эксперт

До четверга, 5 мая, евро продолжит торговаться в диапазоне 1,4750-1,4900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, британский фунт, после публикации нерадужных новостей во вторник, 3 мая, рискует продолжить свое снижение против основных конкурентов. Что касается пар доллар/иена и доллар/франк, то они будут двигаться в рамках 80,50-81,50 и 0,8600-0,8700, соответственно.

В среду участников рынка ожидает довольно интересный пакет данных, среди которых стоит выделить изменение числа занятых от ADP, изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США, а также уровень безработицы в Новой Зеландии, отмечают в FOREX CLUB в Украине.