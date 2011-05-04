Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 1 кв. составило 1,6 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале текущего года составило 1,6 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.