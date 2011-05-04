В правительстве ожидают положительного сальдо внешнеторгового баланса в 2015 году

В правительстве Украины ожидают, что положительного сальдо внешнеторгового баланса Украины удастся достичь в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы думаем, что выйдем где-то на 400-500 млн. долларов положительного сальдо», - сказал он.

При этом он В.КОПЫЛОВ отметил, что положительные тенденции внешнеторгового баланса будут наблюдаться в 2013-2014 годах.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.