В Украине поступления от приватизации составили 5,5 млрд.грн. - 56% годового плана

13:01, 04 мая 2011
Финансы
1

В Украине с начала года, по состоянию на 28 апреля 2011 г., от приватизации государственного имущества поступило 5 млрд. 519 млн. грн., что составляет около 56% от задания, предусмотренного Госбюджетом на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило в апреле первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. Внесенный в конце 2010 г. покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере около 1 млрд. грн. также был зачислен как поступления от приватизации уже в 2011 г. Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн. Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованный ФГИУ 25,49% госпакет акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter