В Украине поступления от приватизации составили 5,5 млрд.грн. - 56% годового плана

В Украине с начала года, по состоянию на 28 апреля 2011 г., от приватизации государственного имущества поступило 5 млрд. 519 млн. грн., что составляет около 56% от задания, предусмотренного Госбюджетом на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило в апреле первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. Внесенный в конце 2010 г. покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере около 1 млрд. грн. также был зачислен как поступления от приватизации уже в 2011 г. Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн. Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованный ФГИУ 25,49% госпакет акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.