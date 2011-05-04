Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9650-7,9710 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9700/7,9770 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9695/7,9730 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9650/7,9710 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2912/0,2916, к 12:00 цены выросли до 0,2914/0,2917. К закрытию торгов цены достигли максимума – 0,2925/0,2928. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,25 рублей за доллар (-0,1299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4775/1,4875. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8415/11,8540, к 12:00 цены ушли вниз – 11,8255/11,8365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,8355/11,8505.