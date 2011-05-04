Азаров заявил о золотовалютном рекорде. Цифры не подтверждают...

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что золотовалютные резервы Украины достигли исторического максимума – около 37 млрд. долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в интервью Первому национальному каналу вчера, 3 мая.

«Наши валютные резервы достигли исторического максимума. Они составляют приблизительно 37 миллиардов долларов. Такого в истории Украины еще не было», – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, в марте т.г. международные валютные резервы Нацбанка составили 36 млрд. 428,6 млн. долл.

Справка УНИАН. В июле 2008 года размер золотовалютных резервов Нацбанка, по данным НБУ, составлял 37,916 млрд. долл., в августе 2008 года – 38,047 млрд. долл.