Шансы вкладчиков "Родовид Банка" дозвониться в "Ощадбанк" увеличиваются - НБУ

Национальный банк Украины заявляет, что шансы вкладчиков "Родовид Банка" дозвониться в контакт-центр "Ощадбанка" с каждым часом увеличиваются.

Об этом сказано в комментарии директора Департамента внешнеэкономических отношений Нацбанка Сергея КРУГЛИКА, обнародованном на сайте ведомства.

«…С каждым часом работы контакт-центра количество зарегистрированных вкладчиков неуклонно увеличивается, что позволит дозвониться тем, кто пока еще не смог этого сделать», – сказал С.КРУГЛИК.

При этом он отметил, что регулятор обеспокоен проблемой технического характера, а именно – ограниченностью пропускной способности телефонной линии и большим количеством вкладчиков, многим из которых не удается дозвониться на номер контакт-центра.

По словам представителя Нацбанка, с целью ликвидации вышеуказанной проблемы "Ощадбанк" в несколько раз увеличил количество операторов контакт-центра, но этого также пока не достаточно.

По данным НБУ, на сегодня контакт-центром обработано более 114 тысяч звонков, что соответствует почти половине количества вкладчиков "Родовид Банка", а почти 25 тысяч вкладчиков узнали о месте получение выплат, воспользовавшись интернет-сайтом "Ощадбанка".

"Национальный банк Украины надеется на понимание вкладчиками масштабности вышеупомянутой процедуры и заверяет, что она будет проведена в кратчайшие сроки", – отметил С.КРУГЛИК.

По его словам, на сегодня вкладчикам "Родовид Банка" выплачено почти 500 млн. грн., а более 100 млн. грн. вкладчики решили оставить в "Ощадбанке".

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2011 года Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,417 млрд. грн., обязательства – 9,178 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 760,076 млн. грн.

«Родовид Банк» (Киев) в I квартале 2011 года сократил убыток в 8 раз по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 392,971 млн. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.