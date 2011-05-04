Украинский фондовый рынок продолжает падение

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 4 мая, снизился на 0,69% – до 1 053,05 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 165 млн. 82 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,83% – до 2702,63 пункта.

Общий объем торгов на бирже составил 226 млн. 463 тыс. грн., из них на срочном рынке – 52 млн. 927 тыс. грн.