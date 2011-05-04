Киев своевременно выплатил проценты по кредиту 2005 года
19:12, 04 мая 2011Финансы
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Киев 29 апреля своевременно осуществил выплату процентов в размере 10 млн. долларов за пользование кредитом, который был получен путем публичной, открытой продажи еврооблигаций на международных рынках капитала в 2005 году.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, напомнив, в 2005 году столица осуществила внешнее заимствование на 250 млн. долларов под 8% годовых.
“Таким образом, город еще раз подтвердил свою возможность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед кредиторами, и продолжил формирование позитивной кредитной истории города”, - отметили в пресс-службе КГГА.
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