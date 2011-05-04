Оператор лотереи должен иметь гарантийный фонд в размере 100 млн. грн. - законопроект

Законопроект о регулировании финансовой деятельности в сфере государственных лотерей в Украине предусматривает повышение требований к операторам лотерей, в частности, наличие гарантийного фонда в размере 100 млн. грн., сеть филиалов – не менее 5 тыс. точек распространения, уровень собственного капитала оператора – не ниже 100 млн. грн. на конец каждого календарного года.

Соответствующий законопроект №8445 от 27 апреля 2011 года зарегистрирован в парламенте и размещен на сайте Верховной Рады.

Авторы законопроекта – народные депутаты Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ) и Олег ЦАРЕВ (ПР) – в пояснительной записке к документу отмечают, что основным фактором, определяющим развитие лотерейного рынка является именно способ организации, а не уровень благосостояния населения.

Согласно проекту закона, организаторами лотерей являются, как и сейчас, исключительно Кабинет Министров и специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственной регуляции лотерейной деятельности, которые принимают решения о проведении конкурса, лотерей и ведут единый реестр лотерей.

Предусматривается осуществление конкурсного отбора оператора лотерей не чаще чем раз в 20 лет.

Целевые отчисления оператора от проведения лотерей направляются в специальный фонд местного или государственного бюджета. Данные средства используются для финансирования культуры, спорта, туризма и достопримечательностей.

Законопроект также определяет положения, согласно которым оператор лотерей лишается данного статуса и привлекается к ответственности за нарушение требований закона.

Авторы законопроекта считают, что документ вводит понимание лотерейной деятельности как социальной, направленной на удовлетворение потребностей общества, которое принципиально отличается от понимания азартного бизнеса как деятельности предпринимательской, направленной на получение прибыли и обогащение организаторов игры.

В пояснительной записке также подчеркивается, что принятие данного законопроекта позволит до 2015 года создать дополнительно 25,5 тыс. рабочих мест, а доход государства от данной деятельности в 2011 году составит 200 млн. грн., в 2012-м – 350 млн. грн., в 2013-м – 450 млн. грн., в 2014-м – 650 млн. грн., в 2015-м – 1 млрд. грн.