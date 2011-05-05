Сегодня пара евро/доллар может предпринять попытку уйти выше отметки 1,5000 - эксперт

На торгах в четверг, 5 мая, пара евро/доллар может предпринять попытку уйти выше сопротивления 1,5000, поддержкой для пары выступит уровень 1,4800, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, фунт в течение дня, скорее всего, совершит попытку преодоления уровня 1,6550. В том случае, если попытка увенчается успехом, пара может направиться к отметке 1,6600. Поддержкой выступит 1,6450.

Доллар/франк постарается закрепиться ниже поддержки 0,8600, сопротивлением для пары выступит 0,8650.

Диапазон движения пары доллар/иена, вероятно, будет 80,50-80,90.

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, основные события четверга – публикация решений по денежно-кредитной политике Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция главы ЕЦБ Трише. На торгах в Америке будет опубликован релиз первичных заявок на получение пособия по безработице, а также запланировано выступление Бена Бернанке на банковской конференции ФРБ в Чикаго.