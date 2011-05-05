Объем розничной торговли в ЕС в марте сократился

Брюссель. В марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года объем розничной торговли в еврозоне сократился на 1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте-2011 по сравнению с мартом-2010 объем розничной торговли сократился на 1,7% в еврозоне и на 1% – в ЕС-27.

В марте 2011 года розничная торговля продуктами питания, напитками и табаком по сравнению с февралем 2011 года снизилась на 0,6% в зоне евро и на 0,5% – в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 1,1% в обеих зонах.

Наибольший рост объемов розничной торговли в марте-2011 по сравнению с февралем-2011 был зафиксирован в Эстонии (2,1%), Румынии (0,8%), Ирландии и Латвии (по 0,6%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Португалии (-4,7%), Словении (-3%), Германии (-2,1%) и Польше (-1,9%).

В марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 2,1% в еврозоне и на 2,3% – в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 0,8% в еврозоне, но вырос на 0,4% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (6,9%), Люксембурге (5,7%) и Литве (5,2%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Испании (-9,6%), Дании (-8,7%) и Португалии (-6,8%).