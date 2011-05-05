Межбанк: торги по доллару сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9670/7,9720 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2923/0,2927 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8660/11,8750 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4892/1,4894 долл./евро (среда, 4 мая, – 1,4858/1,4860 долл./евро).

В среду, 4 мая, Национальный банк Украины на рынок не выходил.