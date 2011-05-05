Межбанк: закрытие торгов: 7,9650/7,9700 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9720 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9655/7,9680 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9650/7,9700 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2923/02927, к 12:00 цены понизились до 0,2920/0,2923. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2917/0,2921. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,2601 рублей за доллар (+0,0101).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4892/1,4894, а к 15:10 упали – 1,4827/1,4829 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8660/11,8750, к 12:00 цены ушли вниз – до 11,8585/11,8680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 11,8065/11,8200.