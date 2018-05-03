"Рекорд" Азарова: как резервы НБУ достигают исторического максимума…

Власть так увлеклась рекламой своих реформ и достижений, которые должны нас осчастливить (по ее убеждению) уже в обозримом будущем, что напрочь забыла о реалиях дня и такой четкой науке как статистика. А ведь статистическая практика берет начало со времени возникновения государства. Наполеон Бонапарт окрестил ее «бюджетом вещей». Именно статистика занимается сбором, измерением и анализом количественных или качественных данных. С этими данными не мешало бы знакомиться государственным мужам, особенно в преддверии громких заявлений, дабы не оконфузиться, от чего может пострадать, к сожалению, не их «авторитет», а имидж страны – не может быть государство в полном порядке, если им руководят…

Ярким показателем «осведомленности» в делах государственных (как в прочем это уже бывало, к примеру, с ценами на продукты или импортом китайской гречки, которую Госрезерв отказывается покупать, хотя именно туда собрался невостребованную крупу сбагрить премьер) продемонстрировал на днях глава правительства Николай Азаров. Он заявил в эфире Первого национального канала, что золотовалютные резервы (ЗВР) Нацбанка достигли рекордного объема.

«Наши валютные резервы достигли исторического максимума. Они составляют приблизительно 37 миллиардов долларов. Такого в истории Украины еще не было», – сказал Н.Азаров.

Видимо, премьеру не доложили (или достижения предшественников режут глаз), что в июле 2008 года размер золотовалютных резервов Нацбанка, по данным регулятора, составлял 37,916 млрд. долл., в августе все того же 2008-го – 38,047 млрд. долл. Или Н.Азаров перепутал цифры – как в анекдоте: метром выше, метром ниже…

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что, «возможно, премьер-министр имел в виду ЗВР НБУ на начало мая. По оценкам НБУ, они составили около 38,192 млрд. долл., что, действительно, является максимальным показателем за всю историю. Предыдущий максимум был достигнут за август 2008 года – 38,062 млрд. долл.».

Ошибка ошибкой, но каким образом НБУ удалось собрать такой резерв и сможет ли он его удержать?

По мнению Н.Ивченко, результат является следствием ряда факторов. «К примеру, в декабре 2010 и феврале текущего года это удалось за счет получения кредита от МВФ (1,5 млрд. долларов) и размещения еврооблигаций Украины (1,5 млрд. долларов), соответственно.

Рост ЗВР в апреле на 1,76 млрд. долларов связан, скорее всего, с ростом экспортной выручки на фоне восстановления мировой экономики. В частности, последнее время имеет место рост экспорта металлургии в Китай и другие страны Азии и Ближнего Востока. Продукции украинского машиностроения также пользуется спросом. Это, в частности, - вагоны, локомотивы. Крупнейшим покупателем данных товаров является Россия. Последнее время стабильно растет и экспорт продукции украинского АПК, в т.ч., подсолнечного масла.

Умеренный рост ЗВР НБУ, скорее всего, продолжится. Мировая экономика набирает обороты. МВФ прогнозирует рост реального мирового ВВП в этом году на 4,4% вместо предыдущих 4,2%. Признаков существенного замедления темпов роста мировой экономики и экономик отдельных стран, несмотря на высокие цены на нефть, пока нет. Темпы роста в первом квартале в таких странах, как США и Австралия замедлились. Однако ожидается, что это будет временным явлением, и уже в третьем квартале рост ускорится», - отмечает эксперт.

По мнению Н.Ивченко, спрос на украинский металл, продукцию АПК, машиностроения и химической отрасли будет стабильным, что будет способствовать притоку валюты в страну и пополнению ЗВР. «Будет ли и дальше НБУ выкупать валюту на рынке такими же темпами? Если темпы инфляции в стране не будут существенно ускоряться, то да, будет. Ближе к осени ожидается традиционное ускорение темпов инфляции и, если внешнеэкономические условия к этому времени останутся неизменными, НБУ может пойти на относительное сокращение объемов выкупа инвалюты, и позволит гривне более сильное укрепление в цене», - подчеркивает эксперт.

Еще одним фактором пополнения ЗВР он называет вероятное возобновление сотрудничества Украины с МВФ. «Мы ожидаем, что до конца года МВФ выделит Украине еще, как минимум, 4,5 млрд. долларов. Половина из них, вероятно, будет направлена на финансирование расходов госбюджета. Вторая половина – 2,25 млрд. долларов поступит в распоряжение НБУ и номинально увеличит его ЗВР на эту сумму», - считает эксперт.

Понижающее давление, по мнению Н.Ивченко, на ЗВР в этом году будут оказывать платежи банковского и реального сектора экономики Украины по долгам, погашение еврооблигаций Украины в декабре на сумму 500 млн. долларов, а также спрос населения на наличную валюту (в этом плане существуют риски со стороны возможной девальвации валюты в Белоруссии, традиционное повышение спроса на наличную валюту осенью, и, конечно, мировые макроэкономические риски).

С ним во многом согласен Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine. По его словам, нынешний рекордный показатель золотовалютных резервов стал следствием превышения предложения валюты на рынке над спросом.

«Валютные резервы будут увеличиваться и за счет привлечения внешнего дополнительного финансирования украинскими корпоративными заемщиками. Предполагается, что стоимость такого заимствования будет постепенно снижаться.

Международные резервы НБУ на конец текущего года могут выйти на уровень, эквивалентный 5,4–5,5 месяцев импорта, вплотную приблизившись к 40 млрд долл.», - отметил В.Олексюк.

Как подчеркивает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «если учесть, что в текущих резервах учитываются 7 млрд. долл. кредита МВФ, то было бы преждевременно радоваться. К сожалению, наша внешняя торговля остается дефицитной, нам ежемесячно нужна огромная сумма валюты для того, чтобы рассчитаться с импортерами. При всех преференциях и несмотря на резкий рост цен на металл на мировом рынке, пока экспортная выручка Украины значительно меньше затрат на закупку импорта. При этом именно покупка «голубого топлива» создает дефицит внешней торговли Украины. А с учетом дальнейшего роста цен на природный газ эта проблема будет только обостряться».

Эксперт отмечает, что «до кризиса дефицит внешней торговли был еще большим, так как кроме природного газа и нефти приходилось покупать автомобили. Но тогда Украина имела возможность привлекать большие инвестиции. На сегодня это нереально. По итогам первого квартала 2011 года, общая сумма прямых зарубежных инвестиций составила всего 770 млн. долл. (в 2006-2008 годах ежемесячные прямые инвестиции исчислялись миллиардами долларов). Зарубежные инвесторы не спешат вкладывать в Украину, и это очень настораживает. На текущий момент золотовалютные запасы формируются за счет долговых денег, которые Украина получает от продажи гособлигаций. Если бы не удалось в первом квартале т.г. разместить еврооблигации Украины и Ощадбанка, то пришлось бы около 3 млрд. долл. потратить из ЗВР для финансирования дефицита платежного баланса. Никто не отрицает рост «запасника» регулятора в последнее время, но это - временный успех и под очень большим вопросом остается осень 2011 года, когда придется увеличить закупку природного газа в преддверии зимы».

Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль», считает, что приток резервов связан с положительными тенденциями платежного баланса. «Кроме того, необходимо учитывать еще один момент, который стал заметен в последнее время в поведении Нацбанка. Регулятор старается на рынок с продажей валюты не выходить. В марте, апреле были периоды, когда гривня находилась под девальвационным давлением на межбанке, когда спрос превышал предложение, а курс в течение дня снижался на 1-2 копейки. Но рынок закрывался своими силами. Если, действительно, усматривалась тенденция, что курс может девальвировать серьезно - на 5-10 копеек за день, тогда регулятор выходил с продажей. Но, на конец марта - за апрель интервенция была несколько раз. Это свидетельствует о том, что если курс выходит на отметку 7,98-7,99, то НБУ это не так волнует. Больше волнует размер резервов, они стараются их не тратить, а при возможности – пополнять, этим и объясняется и увеличение резервов», - отметил эксперт.

«Причина увеличения резервов связана с программой МВФ, а точнее с неопределенностью на ее счет. Сейчас не совсем понятно, будет она продолжена, или нет - шансы 50/50. Соответственно, НБУ хочет подстраховаться, накопить достаточный уровень резервов, что позволит ему контролировать ситуацию в случае каких-то непонятных колебаний», - считает Д.Сологуб.

«Что касается будущего, то я катастрофического ничего не вижу. Риски в мире достаточно большие. Но пока для Украины, в принципе, все хорошо - цены на металл растут такими же темпами, как и на нефть. Рост экспорта происходит только за счет двух категорий – металла и машиностроения. Если ситуация в мировой экономике продолжит восстанавливаться, как в 2010 году, то краткосрочная перспектива выглядит более-менее нормально. Туманность возникает в долгосрочном периоде», - подчеркнул эксперт.

А долгосрочная перспектива для нас, кроме неопределенности с кредитом МВФ, - расчеты по долгам и еще раз по долгам… На конец 2010 года, по данным регулятора, объем валового внешнего долга Украины достиг 117,3 млрд. долл. США (85,7% ВВП), увеличившись на 13,9 млрд. долл. (на 13,5%).

За 2010 год внешний долг, который подлежит уплате на протяжении следующих четырех кварталов, вырос на 8,5 млрд. долл. Главными инструментами накопления долга продолжают выступать торговые кредиты и просроченная задолженность.

На сегодняшний день госдолг Украины обновил исторический максимум – 56,4 млрд. долл. Как заявлял Президент Виктор Янукович, только в этом году нам придется уплатить по внешним займам 80 млрд. грн. (бюджет Украины - 267 млрд. грн.). Кстати, Н.Азаров называет несколько иную цифру. По его словам, «в прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.».

10 млрд грн., как видим, снова где-то затерялись. Видимо, для руководства страны это незначительная сумма. Но опять-таки, за Украину обидно…

Елена Быстрицкая (УНИАН)