Кабмин предлагает расширить сеть разрешительных центров

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается расширить сеть разрешительных центров.

Текст соответствующего законопроекта (№8463 от 4 мая т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, количество государственных администраторов определяется решением соответствующего городского совета, областного, Киевского и Севастопольского городских, районной, районной в городе Киеве государственных администраций, уполномоченного органа исполнительной власти Автономной Республики Крым.

Местные власти создают разрешительные центры и осуществляют организационное и материально-техническое обеспечение разрешительного центра и государственного администратора.

В случае, когда количество государственных администраторов составляет три и больше лиц, для организационного и материально-технического обеспечения их работы создается структурное подразделение исполнительного органа местного самоуправления.