Международная Контактная группа создаст фонд помощи ливийской оппозиции

Международная Контактная группа по Ливии согласилась создать временный фонд для помощи ливийской оппозиции.

Министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ заявил, что фонд начнет распределение средств в ближайшие недели, передает Би-Би-Си.

Накануне Национальный переходный совет Ливии заявил, что нуждается в 2-3 млрд. долларов в ближайшие месяцы для оплаты жалования военнослужащим, закупки продовольствия и медикаментов.

Министр иностранных дел Британии Уильям ХЕЙГ подтвердил, что финансовая помощь, которую получит ливийская оппозиция, не будет потрачена на закупку вооружений.

Тем временем госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН заявила, что США пытаются снять ограничения на использование более 30 млрд. долларов на замороженных ливийских счетах. По ее словам, американское правительство намерено использовать часть этих средств, принадлежащих лично полковнику Муаммару КАДДАФИ и ливийскому правительству "с тем, чтобы мы могли помочь ливийскому народу".

Контактная группа должна также обсудить предложение Италии о конкретной дате окончания боевых операций сил НАТО в Ливии.

Как сообщалось, в Ливии в середине февраля начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. В конце марта командование операцией перешло к НАТО.

