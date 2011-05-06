Сегодня валютная пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4500-1,4700 - эксперт

На торгах в пятницу, 6 мая, валютная пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4500-1,4700, фунт/доллар – 1,6300-1,6600, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сегодня будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Эти показатели могут оказаться менее позитивными, чем в прошлом месяце, что, в свою очередь, негативно отразится на высокодоходных валютах. Однако в том случае, если цифры окажутся лучше прогнозных значений, евро и фунт могут направиться вверх, и отыграть ранее утраченные позиции.