Цена на серебро неожиданно рухнула, потянув за собой золото. Сорос предвидел

Цена на серебро, которая била рекорды последние несколько месяцев, неожиданно рухнула на 12%, потянув за собой золото, которое потеряло 3% на биржевых торгах в четверг, 5 мая.

Резкое снижение стоимости драгоценных металлов стало причиной ажиотажа на мировых рынках: инвесторы стали быстро избавляться от активов в золоте и серебре. Всего несколькими днями раньше аналитики заметили, что миллиардер Джордж Сорос начал продавать золото и серебро.

После грандиозного падения в четверг стоимость драгоценных металлов начинает незначительно повышаться в пятницу, 6 мая, сообщает Reuters.

Упавшие в цене фьючерсы на серебро на бирже COMEX, торговавшиеся на уровне 34,27 долл. на утренних торгах, выросли до 35,55 долл. Как отмечают участники рынка, столь резкое падение в последний раз было зафиксировано в 1980 году.

Цены на серебро достигли максимального уровня более чем за 31 год 25 апреля 2011 года. Тогда его котировки поднялись до отметки в 49,820 долл. за унцию.

Сейчас серебро на COMEX продолжает дешеветь и торгуется значительно ниже уровня 40 долл. за унцию.