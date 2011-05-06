Польша планирует сократить дефицит бюджета на более чем 10%

Варшава. Правительство Польши планирует сократить дефицит Государственного бюджета в следующем году до около 13 млрд. долл. с почти 15 млрд. долл., предусмотренного бюджетом 2011 года (1 долл. = 2,7 PLN).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект бюджета на 2012 год приняло польское правительство на заседании в четверг.

Согласно принятому документу, правительство рассчитывает на доходы бюджета в размере 108 млрд. долл., почти половину из которых составят поступления от налогa на добавленную стоимость. Доходы от акцизных платежей составят 23 млрд. долл., поступления с налога от физлиц - 16 млрд. долл., а от предприятий - 11 млрд. долл. Доходы от приватизации составят около 4 млрд. долларов.

Расходы страны составят 121 млрд. долл., 57 млрд. из которых будет потрачено на субвенции и дотации.

На обслуживание госдолга Польша в следующем году из бюджета направит 16 млрд. долларов.

Правительство рассчитывает на 4% рост ВВП, 2,8% инфляцию, сокращение безработицы до 10% и рост реальной зарплаты на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, польские власти намерены сократить к 2014 году бюджетный дефицит на треть - до около 10 млрд. долларов.