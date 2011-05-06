Доходы госбюджета в январе-апреле составили 89,808 млрд. грн. – 32% годового плана

За январь-апрель 2011 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 89,808 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 32% от годового плана поступлений.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле т.г. в общий фонд госбюджета поступило 77,211 млрд. грн., в т.ч. поступления налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) составили 40,472 млрд. грн., что на 9,6% больше планового показателя на указанный период, налога на прибыль – 13,107 млрд. грн., что на 4,9% больше плана.

В специальный фонд госбюджета за январь-апрель 2011 года поступило 12,598 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.