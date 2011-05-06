В УНИАН 10 мая пройдет тренинг «8 шагов, которые сделают вашу карьеру успешной»

В первый день после праздников, 10 мая, в рамках Лаборатории «Сделай себя сам» в информационном агентстве УНИАН пройдет тренинг «Делаем карьеру с Алиной КРАВЧЕНКО: 8 шагов, которые приведут вас к успеху».

Тренинг, как и все мероприятия Лаборатории, проводится в конференц-зале агентства и начнется в 18.00.

Как отметила координатор проекта Татьяна ЕЛФИМОВА, на тренинг не стоит приходить тем, кто доволен своими успехами в жизни, считает свои амбиции удовлетворенными, а материальное состояние адекватным своим талантам. Напротив, утверждает она, тренинг показан и необходим тем, кто признал свои успехи в жизни скромными и решился делать стремительную карьеру.

«Первый же день после праздников для этого подходит идеально, - подчеркнула Т.ЕЛФИМОВА. – Известный бизнес-тренер, генеральный директор компании Consalting Group Алина КРАВЧЕНКО не даст вашему желанию «сгореть» и поможет выстроить алгоритм достижения успеха. Время тренинга спрессовано, за три часа вы пройдете те самые 8 шагов, необходимых, по версии Алины КРАВЧЕНКО, каждому карьеристу – от определения собственного психотипа и формулирования компетенций, определяющих карьерный взлет, до выработки четкого проектного мышления и эффективного ассертивного поведения. Что такое «ассертивное поведение»? Это - вы узнаете непосредственно уже на семинаре».

Подробнее об этом и последующих тренингах в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» смотрите на странице «Семинары» на сайте УНИАН.

Запись и вопросы оплаты – по тел. 279 –33-53, электронная почта – vika@unian.net.