Литвин надеется, что до конца текущей сессии ВР назначит нового председателя Счетной палаты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что до конца текущей сессии парламент назначит нового председателя Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Винницкую область.

В.ЛИТВИН отметил, что перед выдвижением кандидатуры на должность руководителя Счетной палаты необходимо четко знать, что, по крайней мере, 226 народных депутатов поддержат эту кандидатуру во время голосования бюллетенями.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в настоящее время обсуждается ряд кандидатур, предложенных разными политическими силами.

«Сейчас проходит процесс консультаций для того, чтобы выстрел был точным, и чтобы мы сразу попали в цель. И это должна быть кандидатура, которая будет воспринята», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли назначен новый председатель Счетной палаты до конца текущей сессии ВР, В.ЛИТВИН сказал: «Я надеюсь, что так и будет, потому что дальше отступать некуда».

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года закончился семилетний срок пребывания в должности главы Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 85 Конституции Украины, назначение на должности и освобождение от должностей главы и других членов Счетной палаты относится к полномочиям Верховной Рады, а статьей 10 Закона «О Счетной палате» определено, что председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по предоставлению председателя ВР сроком на 7 лет.