Межбанк: закрытие торгов: 7,9720/7,9790 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9740 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9780/7,9840 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 7,9720/7,9790 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». Рублевый рынок открылся котировками 0,2875/0,2879 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2968/0,2973 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2979/0,2982 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 27,7465 рублей за доллар (+0,4864).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4500/1,4585 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5965/11,6070 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,5880/11,6030 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,5730/11,5895 грн./евро.