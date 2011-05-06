Суд решил взять под стражу депутата Донецкого облсовета, подозреваемого в мошенничестве

Столичный Апелляционный суд 5 мая 2011 года поддержал решение Шевченковского районного суда Киева о взятии под стражу ранее задержанного депутата Донецкого областного совета, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на время проведения следственных действий депутат будет содержаться в Киевском следственном изоляторе управления Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний в Киеве и Киевской области.

Напомним, депутата Донецкого облсовета задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 25 апреля 2011 года. При содействии должностного лица подконтрольные ему лица в 2006 году завладели имуществом одного из коллективных предприятий Харцизска (Донецкая обл.). По предварительным данным, предприятию нанесен ущерб на общую сумму около 33 млн. грн.

Депутата обвиняют в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). За это ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с требованиями действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины следователь налоговой милиции вручил при задержании депутату Донецкого облсовета копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, а также разъяснил ему основания и мотивы задержания и его права. По поводу своего задержания обвиняемый никаких заявлений или ходатайств следователю налоговой милиции не подавал.