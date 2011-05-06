В Николаеве налоговик отказался от взятки

Сотрудник одной из районных инспекций Николаева отказался принять взятку от местного бизнесмена за содействие в принятии декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и сообщил о попытке подкупа управление внутренней безопасности Госналогслужбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Руководитель коммерческой фирмы предложил налоговику вознаграждение за содействие в принятии деклараций по НДС, пообещав отдавать 0,5% от сумм, указанных в декларациях.

Сотрудники управления внутренней безопасности Госналогслужбы в Николаевской обл. задокументировали незаконные действия предпринимателя и направили материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).