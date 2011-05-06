Инфляция в апреле составила 1,3%, с начала года – 4,7%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в апреле т.г. по сравнению с мартом т.г. составил 1,3%, с начала года – 4,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в апреле 2011 года по сравнению с апрелем 2010 года составляет 9,4%.

На продукты питания в марте т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,6%. В частности, на 6,8% подорожали овощи, на 2,2% подорожал хлеб и хлебопродукты, на 4% - фрукты и сахар, на 3,2% - яйца, на 2,9% - макаронные изделия.

В то же время, на 2,4% подешевело молоко.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива повысились на 1,7%, услуги транспорта подорожали на 3,3% преимущественно за счет роста цен на топливо и смазочные материалы – на 4,9%. Тарифы на электроэнергию повысились на 15,1%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в марте т.г. в Украине по сравнению с февралем составила 1,4%.