Янукович подписал закон об изменениях к законодательству о госпошлине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменений в Декрет Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данным законом предусмотрено приведение в соответствие нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины в связи с принятием Закона Украины "О признании утратившим действие Закона Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине", и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Законом предусмотрено исключить положения, которые касаются взимания государственной пошлины при создании промышленно-финансовых групп, поскольку Закон Украины "О промышленно-финансовых группах" утратил действие.