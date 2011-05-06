Международные валютные резервы НБУ в апреле выросли на 5,3%

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле 2011 года выросли на 5,3%, или на 1,923 млрд. долл., - до 38,351 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 10,9%, или на 3,775 млрд. долл., – с 34,576 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.