Слухи о Греции чуть не обвалили евро

Премьер-министр Люксембурга опроверг как абсолютно глупое предположение о том, что Греция может отказаться от европейской валюты или договориться о реструктуризации ее долга, сообщает Би-би-си.

Жан-Клод Юнкер, возглавляющий также Еврогруппу, в которую входят министры финансов стран еврозоны, заявил, что прошедшее в Люксембурге совещание касалось других вопросов.

Немецкий журнал Spiegel ранее сообщил, что министры стран еврозоны проводят экстренное заседание, на котором обсуждается возможность возвращения Греции к старой валюте.

Это сообщение привело к падению евро. Кроме того, в прессе циркулируют слухи о том, что Греции понадобится провести реструктуризацию долга несмотря на полученный ею международный займ.