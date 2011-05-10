Греция может выйти из еврозоны и вернуться к драхме
09:18, 10 мая 2011Финансы
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Греция может выйти из еврозоны и вернуться к драхме.
Об этом сообщило радио «Эхо Москвы» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
По информации издания, греческое правительство намерено таким образом решить свои экономические проблемы.
Официальные европейские лица опровергают слухи о выходе Греции из еврозоны. Отрицают наличие подобных планов и в минфине самой Греции. Однако «Шпигель» от своего сообщения не отказывается.
Обменный курс евро на валютном рынке уже отреагировал на статью снижением относительно других ведущих валют.
Напомним, Греция перешла на евро в 2001 году.
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